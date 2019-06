L'Américain Patrick Cantlay a remporté son deuxième titre sur le circuit professionnel américain de golf (PGA), en s'adjugeant le prestigieux Memorial Tournament, dimanche à Dublin (Ohio). Cantlay, 27 ans, s'est imposé avec une dernière carte de 64, soit huit coups sous le par, pour un total de 269 (-19). Il a devancé l'Australien Adam Scott de deux coups (271, -17) et l'Allemand Martin Kaymer, leader en début de journée, de quatre coups (273, -15).

Cantley, qui avait terminé à la 3e place du Championnat PGA le mois dernier, était 3e en début de journée et a écoeuré la concurrence avec huit birdies, dont trois consécutifs entre les trous N.7 et N.9. Sa seule victoire sur le circuit PGA remontait à novembre 2017 lors du Shriners Hospitals for Children Open à Las Vegas, mais sa carrière a depuis été perturbée par une blessure au dos. "M'imposer sur ce parcours et face à des joueurs de ce calibre, cela me confirme que je peux rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète", s'est réjoui Cantlay. "Ce n'est pas loin du niveau d'un Grand Chelem, cela fait du bien pour la confiance", a-t-il reconnu.

Tiger Woods satisfait avant l'US Open

L'Américain Tiger Woods a fini sa semaine sur une bonne note avec une dernière carte de 67 et un score de 279 (-9), synonyme de 9e place. Le "Tigre", vainqueur du Masters 2019, son premier titre du Grand Chelem depuis onze ans, s'est rassuré avant l'US Open qui aura lieu du 13 au 16 juin sur l'un de ses parcours-fétiche de Pebble Beach (Californie). "Je suis très content de mon 4e tour, je me suis fait plaisir (...) Je voulais aborder l'US Open sur une note positive, c'est réussi", a souligné Woods qui n'avait pas franchi le cut lors du Championnat PGA.

Classement du Memorial Tournament (après le 4e tour, par 72)

1. Patrick Cantlay (USA) 269 (68-69-68-64)

2. Adam Scott (AUS) 271 (71-66-66-68)

3. Martin Kaymer (GER) 273 (67-68-66-72)

4. Kevin Streelman (USA) 275 (72-68-69-66)

5. Marc Leishman (AUS) 276 (67-71-69-69)

6. Hideki Matsuyama (JPN) 277 (71-70-64-72)

7. Jason Dufner (USA) 278 (72-69-68-69)

. Jordan Spieth (USA) 278 (66-70-69-73)

9. Tiger Woods (USA) 279 (70-72-70-67)

. Billy Horschel (USA) 279 (71-70-70-68)

. Emiliano Grillo (ARG) 279 (69-68-71-71)

. Bud Cauley (USA) 279 (67-70-70-72)

13. Justin Rose (ENG) 280 (75-63-71-71)

14. Michael Thompson (USA) 281 (71-71-71-68)

. Xander Schauffele (USA) 281 (69-70-72-70)

. Rickie Fowler (USA) 281 (69-68-72-72)

...