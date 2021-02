Le vainqueur de 82 tournois du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légendaire Sam Snead (1912-2002), a expliqué que cela dépendrait de sa condition physique. "Je me sens bien. Je suis juste un peu raide, a déclaré Tiger Woods dimanche sur la chaîne CBS. J'ai encore une IRM programmée donc nous verrons si l'annulus (partie du disque entre deux vertèbres) est bien cicatrisé et si je peux commencer à avoir plus d'activités". L'Américain a précisé qu'il était toujours en "rééducation".