Tiger Woods, qui soigne ses graves blessures à la jambe droite occasionnées le mois dernier dans un accident de voiture, a signé un partenariat avec la société 2K Games actant son grand retour dans les jeux vidéos. Les deux parties ont convenu d'un partenariat exclusif à long terme et 2K Games a annoncé avoir également fait l'acquisition de HB Studios, qui a conçu le jeu "PGA Tour 2K21", dernière mouture en date de la série vidéo-ludique.

"Je suis impatient de faire mon retour dans le paysage des jeux vidéo, et avec 2K et HB Studios, j'ai trouvé les bons partenaires pour que cela se produise, a déclaré Woods dans un communiqué. Je suis honoré de prendre part à cette opportunité et j'ai hâte de partager mon expertise et mes idées alors que nous construisons ensemble l'avenir des jeux vidéo de golf." Le vainqueur de 15 tournois Majeurs a longtemps été le visage incontournable du golf dans l'univers des jeux vidéo, puisqu'il était lié, pendant 15 ans jusqu'en 2013, à la société Electronic Arts pour la série "Tiger Woods PGA Tour".

Incertitudes pour la suite de sa carrière

Il s'agit d'un fructueux partenariat puisque la vente des différentes versions du jeu a rapporté 771 millions de dollars (647 millions d'euros), selon l'entreprise d'étude de marché NPD Group. Cette fois, le co-recordman de titres sur le circuit nord-américain, 82 à égalité avec Sam Snead, occupera un poste de directeur exécutif et de consultant auprès de la série "PGA Tour 2K" à laquelle il cèdera les droits exclusifs d'utilisation de son nom et de son image. A ce titre, revoir Tiger Woods frapper des balles sur un green se fera donc peut-être dans un premier temps de façon virtuelle, alors qu'il se rétablit de son accident survenu le 23 février près de Los Angeles. Victime de multiples fractures à la jambe droite, un voile d'incertitude recouvre la suite de sa carrière.

