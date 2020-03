L'ancien numéro un mondial de golf Dustin Johnson a d'ores et déjà décidé de déclarer forfait pour le tournoi olympique à Tokyo cet été, selon son agent, cité par des médias américains, évoquant un calendrier trop serré. "Vous ne pouvez tout simplement pas tout faire, compte tenu du nouveau calendrier PGA resserré, a expliquén David Winkle à ESPN. Dustin et d'autres ont beaucoup appris sur eux-mêmes et de ce qui a fonctionné pour eux l'année dernière."

Winkle a ajouté que Johnson visait plutôt la lucrative FedEx Cup, qui commencera onze jours après la fin du tournoi de golf olympique (30 juillet-8 août). Actuellement 5e mondial et donc potentiellement qualifié pour être un des quatre représentants des Etats-Unis, Johnson avait déjà renoncé à participer aux JO 2016 à Rio en raison du virus Zika. Ce nouveau forfait de la part du golfeur de 35 ans survient en pleine épidémie mondiale du coronavirus, qui entraîne depuis plusieurs jours l'annulation ou le report de plusieurs compétitions sportives d'envergure à travers le monde.