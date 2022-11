Lydia Ko est devenue joueuse de l'année en remportant dimanche le Tour Championship à Naples en Floride (États-Unis). Avec 3072 points, la Néo-Zélandaise, 25 ans, remporte le titre de meilleure joueuse de l'année pour la deuxième fois de sa carrière, après 2015. Elle termine devant la jeune N.1 mondiale, la Thaïlandaise Atthaya Thitikul (2690), seulement 11e du Tour Championship, et l'Australienne Minjee Lee (2531).

"L'année a été incroyable. Je ne pourrais jamais demander mieux que de gagner si tôt dans la saison, puis de gagner en Corée et enfin de gagner le dernier événement de l'année", a déclaré Ko après sa victoire. La golfeuse originaire de Corée du Sud ajoute un 19e titre à sa collection, le deuxième en deux mois après avoir remporté le BMW Ladies Championship en octobre dernier.

Lydia Ko a rendu une carte de 70 lors du 4e et dernier tour, soit deux coups sous le par, pour totaliser -17 et devancer l'Irlandaise Leona Maguire de deux coups (-15) et la Suédoise Anna Nordqvist (-14) à l'occasion de la dernière journée, dimanche. La Française Céline Boutier a terminé à la dixième place.

Classement final après le 4e tour

1. Lydia Ko (NZL) 65-66-70-70, -17

2. Leona Maguire (IRL) 69-69-63-72, -15

3. Anna Nordqvist (SWE) 68-69-63-72, -14

4. Georgia Hall (ENG) 71-69-69-67, -12

. Lee6 Jeong-eun (KOR) 70-68-68-70, -12

6. Pajaree Anannarukarn (THA) 66-73-69-70, -10

7. Kim Hyo-joo (KOR) 67-69-72-71, -9

. Brooke Henderson (CAN) 68-74-65-72, -9

. Gemma Dryburgh (SCO) 67-70-69-73, -9

10. Celine Boutier (FRA) 71-71-69-69, -8

