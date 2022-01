L'Australien Cameron Smith, notamment auteur de deux eagles, a effectué le meilleur départ au Tournoi des champions, premier tournoi du circuit nord-américain disputée en ce début d'année, jeudi à Kapalua sur l'île de Maui à Hawaï. Le 22e mondial, en quête d'un quatrième titre en PGA s'est offert le luxe de deux eagles au N.5 et au N.15, qui se sont ajoutés à cinq birdies. Puisqu'il a commis un bogey dès son deuxième trou, il a rendu une carte de 65, soit 8 sous le par.

"J'ai débuté assez mal pour être honnête. Mais ces deux eagles m'ont remis dans le coup, deux putts longs que j'ai eu la chance de voir aller dedans", a-t-il commenté.

Trois concurrents le poursuivent, à un coup: l'Espagnol N.1 mondial Jon Rahm, très solide avec sept birdies réussis sans erreur, et les Américains Patrick Cantlay et Daniel Berger. "C'est toujours bien de commencer l'année de la bonne façon", a dit Rahm, vainqueur à l'US Open de son premier Majeur l'an passé. "On peut légitimement s'attendre à être un peu rouillé, mais si j'ai pris du temps libre en fin d'année, je n'étais pas sur le canapé à ne rien faire. J'ai continué à m'entraîner comme si j'étais encore en pleine saison."

Un trio se partage la 5e place à deux longueurs: le Sud-Coréen Sungjae Im, l'Américain Kevin Na et le Sud-Africain Erik van Rooyen.

Parmi les autres favoris, présents dans le peloton suivant des cinq golfeurs à la 8e place à trois coups du leader, figurent le N.2 mondial Collin Morikawa et l'Américain Brooks Koepka.

Au 13e rang, à quatre longueurs, pointent le Japonais Hideki Matsuyama et Bryson DeChambeau.

Classement après le 1er tour (par 73):

1. Cameron Smith (AUS) -8

2. Daniel Berger (USA) -7

. Patrick Cantlay (USA) -7

. Jon Rahm (ESP) -7

5. Sung-Jae Im (KOR) -6

. Kevin Na (USA) -6

. Erik van Rooyen (RSA) -6

8. Joel Dahmen (USA) -5

. Talor Gooch (USA) -5

. Garrick Higgo (RSA) -5

. Brooks Koepka (USA) -5

. Collin Morikawa (USA) -5

...

13. Bryson DeChambeau (USA) -4

. Hideki Matsuyama (JPN) -4

. Xander Schauffele (USA) -4

25. Phil Mickelson (USA) -2

36. Justin Thomas (USA) +1

