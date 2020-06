TRAVELERS CHAMPIONSHIP - Mackenzie Hughes a effectué une très belle entrée en matière au Travelers Championship ce jeudi. Le Canadien devance le numéro un mondial Rory McIlroy.

Le Canadien Mackenzie Hughes, impressionnant avec une carte de 60 (-10 sous le par), a pris la tête du Travelers Championship (PGA) devant le numéro un mondial Rory McIlroy, jeudi lors du 1er tour marqué par des absences dues au coronavirus. Au lendemain de l'annonce des forfaits de Cameron Champ, testé positif au Covid-19, du 4e joueur mondial Brooks Koepka et du Nord-Irlandais Graeme McDowell, dont les caddies ont contracté le virus, ainsi que Webb Simpson et Chase Koepka par précaution, le jeu a pu reprendre ses droits à huis clos.

Et force est de constater que ce contexte inquiétant, qui a poussé le commissaire du circuit nord-américain, Jay Monahan, à annoncer un resserrement des protocoles de sécurité, n'a pas eu d'incidence sur le jeu proposé lors de cette première journée à huis clos. En réussissant pas moins de dix birdies, Hughes, 29 ans, 158e joueur mondial cette semaine, a réussi une entame parfaite, s'approchant de la carte record de 58 (-12) réussie en 2016 par l'Américain Jim Furyk, la plus basse jamais réalisée sur le parcours de River Highlands dans le Connecticut.

Play Icon

Golf Coronavirus - Justin Thomas ''pas inquiet" malgré les nouveaux cas positifs au Travelers IL Y A UN JOUR

"C'était assez amusant. Les trous ont commencé à apparaître plus larges. Dans ces cas-là, on ne pense plus qu'à faire des birdies", a plaisanté le Canadien, fort de trois coups d'avance sur l'un des favoris, McIlroy en personne. Le Nord-Irlandais, en difficulté depuis la reprise du circuit il y a trois semaines avec des performances en deçà de son statut, a montré un tout autre visage. Il a réussi six birdies et même un eagle (au 13), contre un seul bogey, pour une carte de 63 (-7).

Mais le quadruple vainqueur en Majeurs souhaite garder la tête froide malgré cette bonne entame "On devient un peu nerveux, et on se précipite un peu aussi, si on commence à y penser. Je dois me rappeler que c'est un tournoi disputé sur 72 trous", a-t-il réagi après avoir rejoint le club-house. A un coup de McIlroy, ex-aequo à la 3e place avec l'Espagnol Sergio Garcia, se trouve en embuscade le vétéran gaucher Phil Mickelson, 50 ans depuis la mi-juin et vainqueur de cinq Majeurs, qui a clôturé une bonne journée par une carte de 64.

Classement provisoire du 1er tour (par 70)

1. Mackenzie Hughes (CAN) -10

2. Rory McIlroy (NIR) -7

3. Michael Thompson (USA) -6

. Phil Mickelson (USA) -6

. Tyler Duncan (USA) -6

. Sergio Garcia (ESP) -6

. Seung-Yul Noh (KOR) -6

8. Russell Henley (USA) -5

. Tyler McCumber (USA) -5

. Bryson DeChambeau (USA) -5

. Brian Stuard (USA) -5

. Rafa Cabrera Bello (ESP) -5

Ryder Cup La Ryder Cup pourrait être repoussée en 2021 22/06/2020 À 22:05