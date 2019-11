Duncan a fini fort lors de la 4e journée, réussissant trois birdies sur ses quatre derniers trous pour terminer avec un total de -19.

Mais Webb Simspon a aussi été performant de son côté, avec deux birdies aux 15e et 16e trous pour arracher un play-off. Comme Duncan, il a réussi le par sur le premier trou, mais au second il a craqué en envoyant sa balle dans les herbes plus hautes du rough, pendant que son adversaire était déjà sur le green.

"Je suis tellement heureux de gagner ici, c'est incroyable", a déclaré Duncan. "Je savais que la journée serait difficile, il a fait plus froid et le vent s'est levé. J'ai juste essayé de faire du mieux que je pouvais et de me battre jusqu'au bout."

Classement après le s play off (par 72):

1. Tyler Duncan (USA) -19 (67-61-70-65) (2e trou de play-off)

2. Webb Simpson (USA) -19 (65-68-63-67-)

3. Juan Sebastián Muñoz (COL) -18 (67-63-66-68)

4. Brendon Todd (USA) -16 (66-66-62-72)

5. Lee Kyung-Hoon (KOR) -15 (64-68-66-69)

. Henrik Norlander (SWE) -15 (67-65-67-68)

. Scottie Scheffler (USA) -15 (70-66-63-68)

8. Denny McCarthy (USA) -14 (71-62-68-67)

. D.J. Trahan (USA) -14 (67-63-67-71)

10. Will Gordon (USA) -13 (68-65-70-66)

. Alexander Norén (SWE) -13 (68-65-67-69)

. Brian Stuard (USA) -13 (70-66-66-67)

. Vaughn Taylor (USA) -13 (68-67-65-69)