L'Américain Gary Woodland a pris le large en tête de l'US Open, troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, en terminant son deuxième tour avec un putt de plus de 15 m, vendredi à Pebble Beach (Californie). Woodland, huitième en début de journée, a rallié le club house avec une carte de 65, soit six coups sous le par. Il a pris les commandes grâce à ses six birdies, dont trois sur les cinq derniers trous, pour un total de 133 (-9). L'Américain, dont le meilleur résultat dans un tournoi majeur est une 6e place (Championnat PGA 2018), devance de deux coups l'Anglais Justin Rose (135, -7) qui avait commencé la journée en tête.

"J'ai souffert jeudi, je ne frappais pas bien la balle, mais j'ai passé beaucoup de temps sur le pratice range après le 1er tour, cela m'a permis de retrouver le bon rythme. Mon putting et mon jeu court ont bien fonctionné, cela fait tout de suite la différence. Il faut que je continue de jouer comme ça, sans réfléchir à ce qui se pourrait se passer", a insisté Woodland, qui s'est emparé du record de l'épreuve sur le parcours de Pebble Beach après 36 trous. Rose a lui aussi dressé un bilan positif de sa journée même s'il a abandonné la première place. "Je suis dans la position parfaite", a estimé le vainqueur de l'US Open 2013.

McIlroy et Koepka placés

Les autres favoris sont également bien placés : le Nord-Irlandais Rory McIlroy est 4e (137, -5), à quatre coups du leader, tandis que le numéro 1 mondial et double tenant du titre, l'Américain Brooks Koepka, accuse cinq coups de retard (138, -4). "C'est un parcours compliqué, il faut être très précis, j'y suis arrivé sur les premiers trous, un peu moins sur les sept derniers, mais je suis dans une bonne position avant le week-end", a estimé McIlroy, vainqueur dimanche dernier de l'Open du Canada avec sept coups d'avance.

Tiger Woods devrait quant à lui avoir du mal à ajouter un 16e titre du Grand Chelem à son palmarès. L'Américain, 43 ans, a rendu une carte de 72 (+2) gâchée par deux bogeys sur les deux derniers trous du parcours. Il est 32e avec son total de 142 (+2), à sept coups de la tête. "Ce n'est pas la meilleure façon de finir la journée, je suis en colère contre moi-même", a-t-il reconnu. "Mais je suis toujours dans le coup, il y a encore plein de joueurs qui peuvent gagner, car on n'est qu'à la moitié du tournoi", a insisté le "Tigre".