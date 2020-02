Tout sourit Bryson DeChambeau sur les greens mexicains. L'Américain s'est emparé de la tête du championnat du Mexique, comptant pour les World Golf Championships, à l'issue d'un deuxième tour parfaitement maîtrisé samedi. DeChambeau a rendu une carte de 63, soit 8 coups sous le par pour en compter 11 après 36 trous. Il devance d'un coup son compatriote Patrick Reed et le Sud-Africain Erik van Rooyen, auteur de la meilleure carte du jour (62) avec neuf birdies et aucun bogey. De quoi fêter dignement son 30e anniversaire. "J'ai pris beaucoup de plaisir. Quand on passe des journées comme ça, on ne peut s'empêcher de sourire. Les putts que j'ai réalisés, la façon dont j'ai frappé la balle m'ont rendu heureux", a déclaré DeChambeau.

Sur les greens de Chapultepec, Rory McIlroy a moins brillé que la veille. Mais ses quatre birdies en six trous dans la seconde moitié du parcours lui ont permis d'effacer deux bogeys et de ne pas trop chuter lourdement au classement. Le Nord-Irlandais, encore en course, se retrouve seul 6e à trois coups de DeChambeau, devancé par le Japonais Hideki Matsuyama et l'Américain Justin Thomas 4es ex aeco.

Classement après le 2e tour (par 71)

1. Bryson DeChambeau (USA) -11 (68-63)

2. Patrick Reed (USA) -10 (69-63)

. Erik van Rooyen (RSA) -10 (70-62)

4. Hideki Matsuyama (JPN) -9 (69-64)

. Justin Thomas (USA) -9 (67-66)

6. Rory McIlroy (NIR) -8 (65-69)

7. Paul Casey (ENG) -5 (69-68)

. Tyrrell Hatton (ENG) -5 (69-68)

. Juan Sebastián Muñoz (COL) -5 (71-66)

10. Corey Conners (CAN) -4 (68-70)

...

11. Kevin Na (USA) -3 (71-68)

. Bubba Watson (USA) -3 (67-72)