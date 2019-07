24 heures de Spa : la Porsche 911 GTR 3 # 20 du GPX Racing remporte une victoire de prestige

Lors de cette édition, le suspense a été total. Le GPX Racing, qui n’était clairement pas l’équipe la plus expérimentée, a soufflé la victoire à la #998 du ROWE (Makowiecki/Pilet/Tandy). À l’arrivée, seulement 3,3 s séparaient les 2 voitures, soit le plus petit écart depuis 2001 et la création des Blancpain GT Series.

La course a été notamment marquée par de nombreux abandons et surtout une interruption totale entre 5 h 43 et 11 h 37 à cause de la pluie.

Après les 4 tours sous Safety Car, Maro Engel a dû laisser sa place à Kevin Estre pour cause de ravitaillement.

La course a ensuite été rythmée par les nombreuses périodes de Full Course Yellow. Après 6 heures de course, la #72 du SMP Racing (Molina-Aleshin-Rigon) était en tête, devant la #62 du GTR Grasser (Bortolotti/Engelhart/Ineichen) et la #4 Black Falcon (Engel/Stolz/Buurman).

Au bout de la nuit, le drapeau rouge s’est levé à cause de conditions climatiques apocalyptiques. La # 63 du Grasser Racing Team (Christian Engelhart) était alors en tête, suivie de la #34 du Walkenhorst Motorsport, vainqueur ici en 2018.

Les débats ont repris à 11 h 37. La Porsche #54 du Dinamic Motorsport s’est retrouvée aux avant-postes (avant d’abandonner dans le dernier quart d’heure).

Kevin Estre a repris la tête dans la dernière heure et a parfaitement géré son avance pour s’imposer. Il a notamment profité de la neutralisation de la course suite à l’accrochage entre René Raast et Klaus Bachler pour tenir Nick Tandy en respect.

Fait marquant de ces 24 heures de Spa : pour la première fois depuis 2011, aucune Audi ne se trouve sur le podium.

Dans les autres catégories, la victoire est revenue aux voitures suivantes :

Silver Cup : #78 Barwell Motorsport (Pull/Witt/Mitchell)

Pro-AM : #97 Oman Racing Team (Yoluc/Al HArty/Eastwood/Thiim)

AM : #33 Rinaldi Racing (Hook/Mattschull/Lauck/Still)