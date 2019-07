24 heures de Spa : pole position pour la Mercedes AMG-GT3 #4 Black Falcon

Les qualifications ont été très serrées toute la semaine et la grille de départ s’est décidée lors de la Super Pole du vendredi.

Mathieu Jaminet (#98 ROWE Racing) a d’abord pris le contrôle. Ensuite, c’est de Davide Rigon (#72 SMP Racing), puis Laurens Vanthoor (#117 KÜS Team75) qui ont signé le meilleur temps. Maro Engel a ensuite pris le départ et a battu le cadet des Vanthoor de seulement 0,017 s.

La #4 était déjà en tête des qualifications avant la Super Pole, à la faveur d’une troisième session très maîtrisée. Au cours de cette séance, la Mercedes avait terminé devant une autre AMG-GTE, la #999 pilotée par Maxi Bukh, Lucas Auer et Maxi Götz.

Derrière la #4 de Maro Engels qui s’élancera en tête de peloton, on retrouve la #117 du KÜS Team75 (Bamber/Bernhard/Vanthoor), suivi de la #72 du SMP Racing (Molina/Aleshin/Rigon).

Parmi les prétendants à la victoire, citons la #2 du Audi Sport Team WRT (Vanthoor, Riberas/Stippler) qui partira à la 6e place. Dans une moindre mesure, la R-Motorsport #76 (Kirchhöfer/Lynn/Dennis) peut aussi prétendre à la victoire. Elle s’élancera en 14e position.

En Silver Cup, l’Audi R8 #44 Attempto Racing des frères Schothorst et de Mattia Drudi qui partira en tête. Du côté des Pro-AM, c’est la #74 du Ram Racing (Vos/Burker/Frankenhout/Onslow-Cole) qui a fait le meilleur temps en qualification tandis que la # 77 du Barwell Motor Sport a été la plus rapide en AM.

Malgré la domination apparente de Black Falcon, aucun concurrent n’est ultra-favori : les 15 premières voitures se tiennent en à peine une seconde.

Cette année 72 voitures seront au départ de la course. Elles s’élanceront samedi à 16 h 30. Le vainqueur des 24 heures de Spa 2019 sera connu dimanche à la même heure.