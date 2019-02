Blancpain GT Series : AKKA ASP Team remet son titre en jeu lors de la saison 2019

Malgré le sacre de son équipage Marciello/Meadows au classement général des pilotes, l’AKKA ASP Team s’est renforcé à l’intersaison avec l’arrivée de Vincent Abril. Le Monégasque vient de passer 4 ans chez Bentley. Il a notamment fini 2e en Endurance sur le circuit Paul Ricard en 2017.

Nouveau venu cette année, le partenariat 100 % français Panis-Barthez/Tech 1 sera au départ des GT Series avec une Lexus RC F GT3. Tech 1 est l’une des écuries les plus performantes au monde en monoplace chez les juniors. Au volant de l’écurie Panis-Barthez, on retrouve l’ancien champion du monde de football Fabien Barthez, qui était engagée l’année dernière en Endurance Cup avec l’AKKA ASP Team. Le roaster complet des pilotes sera annoncé lors des essais officiels de présaison.

D’après un communiqué officiel de la Stéphane Ratel Organisation, assez peu de changements sont à prévoir dans le format des GT Series par rapport à la saison dernière.

La principale nouveauté est la disparition des Blancpain Sprint Series. À la place, on retrouve un World Challenge continentalisé. Les constructeurs engagés sur le World Challenge Europe marqueront des points via des pilotes locaux. Idem pour les WC Asie et Amérique. Un classement mondial des constructeurs sera ensuite établi. Sur les World Challenge Europe, un maximum de 28 voitures pourra participer aux courses.

Au niveau de la sécurité, notons l’introduction d’un temps d’arrêt au stand minimum pour les concurrents en Pro-Am et Am Cup. Dernier petit changement : il y aura désormais des titres par équipe décernés en Silver Cup. Cela permettra aux meilleurs équipages d’Endurance Cup et de World Challenge d’avoir une meilleure visibilité.

Les premiers tests officiels auront lieu les 13 et 14 mars sur le circuit Paul Ricard du Castelet. Ils permettront d’en savoir plus sur la liste exacte des voitures et des équipages au départ de la saison.

Dix épreuves sont au programme des Blancpain GT Series cette année :

Monza (Endurance) : 14 avril

Brands Hatch (World Challenge) : 4-5 mai

Silverstone (Endurance) : 12 mai

Paul Ricard (Endurance) : 1er juin

Misano Marco Simoncelli (World Challenge) : 29-30 juin

Zandvoort (World Challenge) : 13-14 juillet

Spa-Francorchamp (Endurance) : 27-28 juillet

Nürburgring (World Challenge) : 31 août-1er septembre

Hungaroring (World Challenge) : 7-8 septembre

Circuit de Catalogne (Endurance) : 28-29 septembre