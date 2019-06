Endurance Cup : victoire de la Bentley #107 du Team M-Sport sur le circuit Paul Ricard

Malgré un départ en pole position, la Bentley Continental GT-3 du M-Sport a eu fort à faire pour décrocher un succès qui lui a échappé de peu l’année dernière.

Dès le départ de la course, Jordan Pepper a été dépassé par la Mercedes #4 du Team Black Falcon. Mais, il ne s’est pas laissé démonter et est resté au contact. Lorsqu’il a passé le volant à Steven Kane, le Sud-Africain était de nouveau en tête.

L’Anglais a très vite été mis sous pression par le très expérimenté Andrea Caldarelli (Orange FFF Racing), et a fini par se faire dépasser. Toutefois, pendant le deuxième Safety Car, Kane en a profité pour faire le plein et changer de pneus, ce qui lui a permis de retrouver son fauteuil de leader.

Au dernier passage de témoin, la monoplace du M-Sport a été dépassée par la Ferrari 488 de Miguel Molina (SMP Racing) à cause d’un arrêt au stand mal maîtrisé. Jules Gounon, auteur du meilleur temps en qualification, a alors lancé la chasse.

Au moment où les 2 voitures étaient au coude à coude, Molina a écopé d’une pénalité à cause d’une infraction commise lors d’un précédent arrêt au stand. À partir de là, Jules Gounon n’a pas eu à forcer pour remporter la course et offrir à l’équipe M-Sport son premier succès de la saison.

Lors de la précédente édition, le même équipage était passé tout proche de la victoire, mais s’était fait dépasser dans le dernier tour par la Lexus RC F GT3 de l’Emil Frey Lexus Racing.

À la deuxième place, on retrouve la Ferrari 488 du SMP Racing (Molina/Aleshin/Rigon). La Lamborghini Huracan de l’Orange 1 FFF Racing Team (Lind/Caldarelli/Mapelli) complète le podium de la 3ème épreuve de l’Endurance Cup 2019.

En Silver Cup, la victoire est revenue à la Mercedes #90 de l’AKKA-ASP, pilotée par le trio Nico Bastian/Timur Boguslavskiy/Felipe Fraga, qui a terminé 11e.

L’AKKA ASP de Jérôme Policand a aussi arraché la victoire en Pro-AM avec la 23e place de Jim Pla, Mauro Ricci et Jean-Luc Beaubelique. Enfin, en AM Cup, c’est l’Aston Martin #188 du Garage 59 qui s’est imposée. La voiture emmenée par Alexander West, Chris Harris et Chris Goodwin a pris la 24e place.