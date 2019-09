Incroyable succès de la #76 du R-Motorsport lors de la 2e course du week-end au Nürburgring

Au départ, la pole position était occupée par l’Audi R8 #1 du Team WRT avec Dries Vanthoor au volant. Derrière lui, il y avait la #25 du Sainteloc Racing (Christopher Haase) et l’autre voiture du Belgian Audi Club, pilotée par Christopher Mies.

Après deux virages, Christopher Haase s’est retrouvé en 4e position. C’est Maro Engel (#4 Black Falcon) qui en a profité pour prendre la 3e place, tandis que Christopher Mies a récupéré la 2e.

Tout est resté calme jusqu’à l’ouverture du Pit Stop. Maro Engel et Andrea Caldarelli sont rentrés les premiers aux stands. Le premier a été relayé par Luca Stolz tandis que l’Italien a été remplacé par Marco Mapelli.

Ezekiel Perez Companc, le coéquipier de Dries Vanthoor, s’est retrouvé en tête à la clôture de la fenêtre. Il était suivi de Charles Weerts (#2 Belgian Audi Club), Ricky Collard (#76 R-Motorsport) et Simon Gachet (#25 Sainteloc Racing).

Les poursuivants de Perez Companc, et notamment Ricky Collard, ont alors lancé la chasse. À l’entame du dernier quart d’heure, la course a totalement changé de physionomie. Alors qu’elles se dirigeaient vers un doublé, les deux Audi du Belgian Team WRT se sont accrochés suite à une attaque du Britannique, ce qui a entraîné la crevaison simultanée de Perez Companc et de Charles Weerts.

Ricky Collard a alors pris les commandes de la course. Simon Gachet s’est retrouvé deuxième. Marco Mapelli, dont la Lamborghini était pourtant partie de la 7e place, est monté sur le podium provisoire.

Le classement est resté tel quel jusqu’au drapeau à damiers. La victoire est donc revenue à l’Aston Martin Vantage #76 du R-Motorsport de Marvin Kirchhöfer et Ricky Collard. Simon Gachet et Christopher Haase sur l’Audi #25 du Sainteloc Racing ont pris la 2e place, suivi du tandem Andrea Caldarelli/Marco Mapelli sur la Lamborghini #563 de l’Orange 1 FFF.

En Silver Cup, l’équipage Rik Breukers/Oscar Tunjo (#10 Belgian Audi Club Team WRT) a gagné la course. Dans la catégorie Pro-Am, c’est la Ferrari #52 d’AF Corse (Louis Machiels/Andrea Bertolini) qui s’est imposé. Enfin, en AM, Florian Scholze et Wolfgang Triller (Ferrari 488 #444 HB Racing) ont obtenu leur deuxième victoire du week-end.