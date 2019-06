La Lamborghini # 563 de l’Orange 1 FFF remporte sa 1re victoire de la saison à Misano

La voiture #2 du Team WRT de Charles Weerts, qui avait réalisé le meilleur temps en qualifications, est partie en pole position, devant l’Aston Martin #76 de Ricky Collard (R-Motorsport) et la Lamborghini #563 d’Andrea Caldarelli.

Le tout jeune Belge, dont c’était la première pole en GT Series, a bien résisté à Andrea Caldarelli au départ. L’Italien n’a toutefois attendu que 6 minutes avant de de prendre la tête de la course.

Après un gros quart d’heure de course, Charles Weerts est parti à la faute. Son Audi R8 a terminé dans le bac à gravier, ce qui a entraîné un Full Course Yellow. Les positions se sont donc figées, avec Caldarelli en tête, suivi de Luca Stolz (Black Falcon – #4) et de Ricky Collard.

Les voitures se sont ensuite groupées derrière le Safety Car jusqu’au changement de pilote. Caldarelli a décidé de rentrer de suite au stand. Tactique gagnant car, à l’issue des 10 minutes, son coéquipier Marco Mapelli s’est retrouvé en tête, devant Rafaele Marciello (AKKA-ASP #88) et Maro Engels (Black Falcon #4).

Juste avant d’entrer dans les 20 dernières minutes de la course, l’Audi R8 #26 de Marcus Winkelhock (Sainteloc) a perdu un pneu dans un virage. Thomas Neubauer a écopé d’un Drive Through pour avoir été à l’origine de l’accrochage.

Un Full Course Yellow a été ordonné. À l’issue du Safety Car, Rafaele Marciello est parti à l’attaque de Marco Mapelli. En vain.

Dans les dix dernières minutes, rien n’a bougé. Marco Mapelli a offert à Lamborghini la première victoire à Misano en GT Series. Rafaele Marciello a pris la 2e place, tandis que Maro Engels s’est classé 3e.

En Silver Cup, c’est la #90 de l’AKKA-ASP (Boguslavskiy/Schiller) qui s’est imposé, tandis qu’en Pro-Am la victoire est revenue à la #53 de l’AF Corse (Machiels/Bertolini). En Am, la bonne surprise est venue de la #444 de l’HB Racing pilotée par Florian Scholze et Wolfgang Triller.