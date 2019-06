L’Audi R8 #2 du Belgian WRT remporte la 2ème course du circuit de Misano

Pour cette deuxième épreuve du week-end, c’est la #88 de Vincent Abril et Rafalele Marciello (AKKA-ASP) qui était partie en tête. L’Audi #2 du Club WRT (Weerts/Vanthoor), auteur de la pole lors de la première course, a débuté juste derrière.

Malgré quelques contacts lors des premiers virages, aucun gros accident n’a été à déplorer en début de course. Marciello a conservé la tête à l’issue du premier tour, suivi de Dries Vanthoor et de Christopher Haase (#25 Sainteloc Racing). Petit à petit, le pilote de la #88 AKKA-ASP a creusé l’écart.

Après 20 minutes, un Full Course Yellow a été ordonné, pour enlever les ralentisseurs qui étaient sérieusement dégradés. Après l’issue du Safety Car, la direction de course a retardé la fenêtre de changement de pilote.

Marciello a décidé de rentrer le plus tard possible aux stands. Malheureusement, à cause d’un problème de radio, la monoplace est arrivé dans la Pit Lane alors que son équipe n’était pas prête. La course a donc été totalement relancée. A noter que l’autre AKKA-ASP pilotée par Fabian Shiller a connu les mêmes problèmes.

A la clôture de la fenêtre, c’est l’Audi R8 #2 de Charles Weerts (Belgian Audi Club) qui s’est retrouvé en tête, suivi de l’Audi #25 Sinteloc de Simon Gachet et la Lamborghini #563 d’Andrea Caldarelli.

L’Italien de l’Orange 1 FFF a ensuite repris Simon Gachet et est parti à l’assaut de la première place tenue par Charles Weerts. Le jeune belge de 18 ans, qui était parti à la faute la veille alors qu’il était en pole, a visiblement appris de ses erreurs et n’a pas flanché dans les derniers tours.

La première course avait été remportée la veille par la Lamborghini Huracan #563 du duo Caldarelli/Mapelli (Orange 1 FFF).

Dans, les autres catégories, les vainqueurs sont :

• Silver Cup : Mercedes-AMG GT3 #89 AKKA-ASP (Thomas Neubauer/Nico Bastian)

• Pro-Am : Ferrari 488 GT3 #333 Rinaldi Racing (Rinat Salikho/David Perel)

• Am : Ferrari 488 GT3 #444 HB Racing (Florian Scholze/Wolfgang Triller)