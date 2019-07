World Challenge Europe : Victoire de la #25 du Sainteloc Racing lors de la 2e course à Zandvoort

Aucun incident majeur ne s’est produit au départ. À la fin des 10 premières minutes, les positions étaient inchangées par rapport à la grille de départ : on retrouvait Christopher Haase (Sainteloc Racing) en première position, suivi de Dries Vanthoor (Belgian Audi Club) et de Maro Engels (Black Falcon).

Comme Rafaelle Marciello la veille, Chirstopher Haase a profité de la lenteur relative de Dries Vanthoor pour s’échapper. À 45 minutes de la fin de la course, la pluie a fait une brève apparition, mais elle s’est très rapidement arrêtée.

Dries Vanthoor et Maro Engels sont rentrés parmi les premiers aux stands dès la 25e minute. Ils ont été relayés par Ezekiel Perez Companc et Luca Stolz. Christopher Haase, lui, a attendu pour laisser le volant à Simon Gachet.

L’Audi Sainteloc #25 a retrouvé la tête à la fin de la fenêtre de pit-stops. Simon Gachet était talonné par Mirko Bortolotti (#63 Grasser Racing Team) et Ezekiel Perez Companc. La Lamborghini Huracan du Grasser RT a gagné deux places à la faveur d’un très bel arrêt aux stands.

A 4 minutes et demie de la fin de course, l’Audi R8 #10 du Belgian Audi Club de Rik Breukers est partie en tête à queue et s’est retrouvée dans le bac à gravier. Cela a entraîné un drapeau jaune dans le secteur, mais pas d’immobilisation.

Simon Gachet s’est donc tranquillement envolé vers une victoire. Mirko Bortolotti a pris la deuxième place et Ezekiel Perez Companc a conservé sa 3e place, alors qu’il était sous la menace de Luca Stolz.

En Silver Cup c’est la #62 du R-Motorsport (Vainio/de Sadeleer) qui s’est imposé, tandis qu’en Pro-Am, la victoire est revenue à la Ferrari 488 #333 du Rinaldi Racing (Salikhov/Perel). Du côté de la catégorie Am, il n’y avait qu’une seule voiture en piste, la Ferrari #444 du HB Racing (Scholze/Triller).