Gymnastique artistique

Jeux Olympiques - Le podium plein d'émotions de Simone Biles après sa médaille de bronze à la poutre

JO TOKYO 2020 - Simone Biles a pris la troisième place de la poutre, mardi, et a savouré son podium après plusieurs jours de souffrance mentale. L'Américaine a poussé un gros soupir de soulagement au moment de monter sur la boîte et de recevoir sa médaille de bronze. Le tout sous les applaudissements du gymnase de Tokyo, acquis à la cause de la championne. Un moment à revivre en vidéo.

00:00:35, il y a une heure