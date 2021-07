Simone Biles ne va pas mieux. La gymnaste américaine, déjà forfait pour le concours général par équipes et individuel , ne prendra pas non plus part aux finales des épreuves de saut et de barres asymétriques. Sa présence pour les finales du sol et de la poutre est aussi très incertaine.

"Après une consultation avancée avec le staff médical, Simone Biles a décidé de se retirer des finales de saut de cheval et de barres asymétriques. Elle continuera d'être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle peut concourir aux finales du sol et de la poutre", peut-on lire dans le communiqué publié par la fédération américaine de gymnastique. La superstar mondiale de la gymnastique avait avoué vouloir "se concentrer sur sa santé mentale" et ressentir une énorme pression avant ses Jeux Olympiques.

Très soutenue par les athlètes américains et mondiaux, l'icône de la gymnastique de 24 ans est également encouragée par sa fédération : "Nous restons en admiration de Simone, qui gère cette situation avec élégance et courage, et de tous les athlètes qui se sont mobilisés dans ces circonstances inattendues". La sextuple médaillée olympique n'a probablement pas fini de faire parler d'elle durant ces Jeux, malgré elle.

