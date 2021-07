Tokyo 2020

Simone Biles en pleine tourmente. La superstar américaine a été remplacée mardi "pour raisons médicales" pendant le concours général par équipes, après un passage au saut en dessous de ses standards habituels (noté 13.766). Biles, quadruple championne olympique à Rio, a quitté brièvement la salle après s'être longuement entretenue avec ses entraîneurs puis est revenue avec son équipe, avec cette fois le statut de remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre).

Cata pour Biles qui rate sa réception au saut de cheval : son passage en vidéo

"Simone Biles s'est retirée de la compétition finale par équipe pour raisons médicales", affirme le communiqué du Team USA. "Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir", a indiqué la fédération américaine à l'AFP dans un email, sans donner plus de précisions sur l'état de santé de la superstar de la gymnastique.

J'ai parfois l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules

Lundi, lors des qualifications pour le concours général, Biles, 24 ans, était apparue inhabituellement fébrile et avait fait plusieurs fautes. Elle était tout de même parvenue à se qualifier pour les six finales au programme à Tokyo, le concours général individuel et le concours général par équipes, ainsi que les quatre finales d'appareil.

Quelques heures après ces qualifications, elle avait publié sur Instagram un message inquiétant pour ses supporters: "J'ai parfois l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules", avait-elle écrit. Championne hors norme, Biles, 24 ans, compte à son palmarès cinq médailles olympiques et 25 mondiales. Elle n'a plus perdu de concours général depuis 2013.

Simone Biles, remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre). Crédit: Getty Images

