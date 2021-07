Tokyo 2020

Un séisme olympique. Et peut-être même un peu plus. Superstar de ces Jeux Olympiques, attendue pour une razzia XXL, Simone Biles ne disputera pas le concours général de gymnastique de jeudi après son retrait du concours par équipes mardi. L’Américaine, tenante du titre, a préféré déclarer forfait comme l’a annoncé la fédération américaine de gymnastique dans un communiqué, pour "se consacrer à sa santé mentale". Elle ne tire pourtant pas encore un trait définitif sur ces JO puisque des "évaluations quotidiennes" seront faites pour déterminer si elle est en état de disputer les finales à venir.

Visiblement, elle n’a pas encore réussi à chasser "les démons dans sa tête" qui la perturbent depuis de longues semaines. Écrasée par la pression, l’Américaine avait montré des signes de fébrilité lors de ses sorties tokyoïtes. Le doute avait germé après des qualifications moins impériales mais surtout un saut en dessous de ses standards individuels mardi avec ses copines du Team USA. Elle avait préféré se retirer pour récupérer au mieux. Mais ce n’est pas un processus éclair. Alors, la superstar a jeté l’éponge.

La Fédération la soutient à 100%

"Après des examens médicaux approfondis, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours général pour se consacrer à sa santé mentale, a expliqué la Fédération américaine dans un communiqué publié sur Twitter. Simone continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participe, ou non, aux prochaines finales". La quadruple championne olympique de Rio est encore qualifiée pour quatre finales qui doivent se tenir la semaine prochaine.

Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et applaudissons son courage de privilégier son bien-être, a continué la fédération américaine dans son communiqué. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour beaucoup". , a continué la fédération américaine dans son communiqué.". Dans la nuit de mardi à mercredi, les hommages avaient afflué pour féliciter l’Américaine de sa décision et sa prise de position publique. Mais également pour la soutenir.

Alors, reverra-t-on Biles sur les tapis de Tokyo ? Il faudra attendre dimanche et les finales de saut et de barres asymétriques chez les femmes pour connaître la réponse. Mais, d’ores et déjà, Biles fait date. Pas comme on l’attendait. Mais bel et bien comme elle le ressentait.

