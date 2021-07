"se concentrer sur sa santé mentale", a réagi aux nombreux messages de soutien, ce jeudi sur les réseaux sociaux. La quadruple médaillée d'or aux JO a salué "l'amour et le soutien débordants" exprimés à son égard. Simone Biles est sortie de son court silence. La superstar américaine de la gymnastique, qui focalise bien malgré elle l'attention depuis son retrait du concours par équipes et du concours général individuel pour, a réagi aux nombreux messages de soutien, ce jeudi sur les réseaux sociaux. La quadruple médaillée d'or aux JO a saluéexprimés à son égard.

Tokyo 2020 La question qui fâche : Est-ce qu'on en demande trop aux athlètes ? IL Y A 19 HEURES

"L'amour et le soutien débordants que j'ai reçus m'a fait réaliser que j'étais plus que mes succès et que la gymnastique, ce que je n'avais jamais réalisé auparavant", a écrit la gymnaste, qui avait expliqué vouloir n'avoir "plus autant confiance en [elle] qu'avant" et vouloir "protéger son esprit et son corps" lors de l'annonce de son retrait.

Sa participation au reste des JO de Tokyo est toujours incertaine : Biles doit être "évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participe, ou non, aux prochaines finales", a expliqué sa fédération dans un communiqué publié mercredi.

Tokyo 2020 Biles-Osaka et les athlètes sous pression : "On prend les sportifs pour des super-héros alors que…" IL Y A UN JOUR