8 ans de suspension pour l'entraîneuse américaine Haney

Maggie Haney, ex-entraîneuse de l'équipe olympique américaine de gymnastique, a été sanctionnée d'une suspension de huit ans, a-t-on appris mercredi, une nouvelle affaire qui éclabousse ce sport.

Huit ans ! Maggie Haney apparaît sur la liste des personnes suspendues publiée sur le site de USA Gymnastics, avec une sanction courant jusqu'au 30 avril 2028. A 42 ans, l'ex-entraîneuse de l'équipe olympique américaine de gymnastique est accusée selon la presse américaine de maltraitance envers des athlètes, les obligeant à s'entraîner malgré des blessures.

Deux de ses illustres disciples, Laurie Hernandez (médaillée d'or au concours par équipes à Rio-2016) et Riley McCusker (membre de l'équipe championne aux Mondiaux-2018 à Doha), ont apporté des éléments à charge à la commission chargée de statuer sur son sort, rapporte le New York Times. Laurie Hernandez a témoigné contre elle et Riley McCusker a écrit une lettre critique, selon The Orange County Register.

Interdite d'entraîner tout gymnaste d'un club affilié à la fédération, elle devra en outre passer une période probatoire de deux ans si elle souhaite revenir après sa suspension. Sa mise à l'index vient déstabiliser un peu plus la gymnastique américaine, déjà choquée par le cas de Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe nationale condamné en 2018 à une lourde peine de prison pour avoir sexuellement agressé des dizaines de sportives.

