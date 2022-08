Une finale, des chutes, et une médaille. Le clan bleu en a vu de toutes les couleurs dimanche, à Munich. La gymnaste française Aline Freiss a obtenu la médaille de bronze au saut, sa première médaille internationale à 19 ans, aux Championnats d'Europe multisports, au bout d'un concours émaillé par deux violentes blessures.

Avec une moyenne de 13,599 points après ses deux sauts, Freiss s'est classée troisième derrière la Hongroise Zsofia Kovacs (13,933) et l'Italienne Asia D'Amato (13,716).

Mais D'Amato, sacrée championne d'Europe du concours général plus tôt dans la semaine, s'est blessée à une cheville à la réception de son deuxième saut en finale. C'est un membre de l'encadrement de l'équipe italienne qui est ainsi monté sur le podium pour recevoir sa médaille d'argent. Une autre des huit finalistes, la Bulgare Valentina Georgieva, s'est également blessée à une cheville, elle dès son premier saut, et a dû être prise en charge par le staff médical de la compétition.

Blessée, Charpy arrache le bronze

Quelques minutes plus tard, Lorette Charpy a imité sa compatriote en décrochant à son tour la médaille de bronze, aux barres asymétriques, malgré un genou gauche récalcitrant, qui l'avait privée de JO l'été dernier.

Charpy (20 ans) a été récompensée de son mouvement aux barres par un score de 14,166. L'ont devancée l'Allemande Elisabeth Seitz (14,433), sacrée devant le fourni et bruyant public munichois, et l'Italienne Alice D'Amato (14,400). La gymnaste stéphanoise de vingt ans a visiblement souffert du genou gauche à la réception de sa sortie des barres et a dû quitter le tapis soutenue par deux membres de l'équipe de France, dont son entraîneur Éric Hagard.

Elle n'est revenue à la compétition qu'au printemps après une grave blessure à ce genou (rupture complète du ligament croisé antérieur avec lésion du ménisque et entorse du ligament collatéral) qui l'avait privée des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier. Charpy compte déjà à son palmarès une médaille de bronze européenne, obtenue à la poutre en 2019. Elle a aussi partagé avec l'équipe de France l'argent européen du concours général par équipes en 2018 à Glasgow.

