L'étape de Coupe du monde de gymnastique artistique, prévue à Tokyo les 4 et 5 avril, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus mercredi, à moins de quatre mois des Jeux olympiques 2020 prévus dans la capitale nippone du 24 juillet au 9 août. "En raison de la propagation du coronavirus en Europe et des annulations de plusieurs étapes de Coupe du monde dans d'autres pays, plusieurs athlètes et juges ont décidé de renoncer à leur participation à notre épreuve", a indiqué la Fédération japonaise de gymnastique (JGA), organisatrice de la compétition.

La JGA avait annoncé dans un premier temps que l'épreuve se disputerait à huis clos, sans spectateurs, pour limiter les risques de contamnination. Cette épreuve, qui devait avoir lieu sur les installations des prochains JO 2020, devait attirer plusieurs grands noms de la discipline, dont la star américaine Simone Biles, quadruple championne olympique. L'épreuve de gymnastique artistique prévue le 6 avril à Tokyo reste en revanche programmée pour l'instant.