La fédération américaine de gymnastique reporte toutes ses compétitions de 2020

Dans un communiqué, la Fédération américaine de gymnastique a annoncé mardi qu'elle reportait toutes ses compétitions prévues en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.

La Fédération américaine de gymnastique a annoncé mardi qu'elle reportait ses championnats nationaux et d'autres événements majeurs prévus à son calendrier de 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Les Championnats américains de gymnastique artistique (féminine et masculine), initialement prévus du 4 au 7 juin à Fort Worth (Texas) auront lieu dans la même ville du 3 au 6 juin 2021.

La star Simone Biles, quadruple championne olympique et qui domine sans partage la gymnastique mondiale, attendra donc avant de remporter une 7e couronne nationale en huit éditions, elle qui avait fait l'impasse en 2017. "À la lumière des récents conseils d'experts en santé et après avoir reçu les avis de nos athlètes et entraîneurs, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre communauté d'attendre jusqu'en 2021 pour organiser des événements de premier plan", a déclaré Li Li Leung, directrice générale d'USA Gymnastics.

La Fédération américaine a dit encore travailler à la programmation d'évènements préparatoires aux Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021, parmi lesquels les incontournables sélections qualificatives, ainsi que ses championnats nationaux de gymnastique rythmique, acrobatique et de trampoline, dont les dates "seront annoncées dans les prochaines semaines". Enfin, l'US Classic, qui était prévu le 23 mai, au XL Center de Hartford, dans le Connecticut, aura désormais lieu au même endroit le 22 mai 2021.

