Les Russes dominent les qualifications

Les gymnastes russes ont totalisé un score de 259,928 lors des qualifications masculines des Championnats du monde de gymnastique artistique, dimanche et lundi, à Stuttgart. Ils ont devancé de plus d'un point et demi les Chinois (258,354) et les Japonais (258,026), champions olympiques en titre mais privés de leur star Kohei Uchimura. Si la Chine, la Russie et le Japon étaient déjà qualifiés par équipe pour les JO-2020 au titre de leur médaille mondiale remportée il y a un an, ces qualifications ont délivré les neuf derniers billets collectifs, pour l'Ukraine, la Grande-Bretagne, la Suisse, les Etats-Unis, Taïwan, la Corée du Sud, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne.

Pour la première fois depuis les JO-1992, la France, 14e, a elle échoué à se qualifier. Deux Russes occupent également les deux premières places du concours général à l'issue des qualifications : Nikita Nagornyy (87,333) y devance Artur Dalaloyan (86,531). Le Chinois Xiao Ruoteng a réalisé le troisième meilleur total (85,831). Place mardi à la première finale de la compétition allemande, celle du concours par équipes dames. Simone Biles et les Américaines y sont promises à la plus haute marche, qu'elles trustent sans discontinuer depuis 2011. La finale par équipes messieurs est elle programmée mercredi.