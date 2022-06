L'affaire Larry Nassar est encore loin d'être terminée. Ce mercredi, Simone Biles et d'autres gymnastes américaines ont réclamé en justice un milliard de dollars à la police fédérale. "Le FBI savait que Larry Nassar était un danger pour les enfants quand l'agression dont j'ai été victime a été signalée pour la première fois en septembre 2015", a affirmé la gymnaste Maggie Nichols, citée dans un communiqué du cabinet d'avocats Manly, Stewart & Finaldi.

travaillé" avec la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain "pendant 421 jours pour cacher cette information au public, permettant à Nassar de continuer à agresser des filles et des jeunes femmes". Ancien médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar, 58 ans, Elle a accusé les policiers du FBI d'avoir "" avec la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain "". Ancien médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar, 58 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été lourdement condamné en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises au sein de la fédération de gymnastique, à l'université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique.

Trahes par toutes les institutions

De premières accusations contre lui avaient été transmises en juillet 2015 au bureau local du FBI à Indianapolis. L'enquête avait été rapidement abandonnée et il avait fallu un autre signalement, en mai 2016, pour que la police fédérale lance de nouvelles investigations. Les agents "ont commis des erreurs nombreuses et fondamentales et ont enfreint plusieurs règles du FBI", avait ensuite tancé l'inspection générale du ministère de la Justice dans un rapport accablant. Toutefois, le ministère a annoncé fin mai qu'il ne poursuivrait pas les agents fautifs.

"Les autres victimes et moi-même avons été trahies par toutes les institutions qui étaient censées nous protéger", a estimé l'ancienne championne olympique McKayla Maroney, également citée dans le communiqué, en mentionnant la fédération, le comité olympique, le FBI et le ministère de la Justice. "Il est clair que notre seule voie vers la justice et la guérison est la procédure juridique", a-t-elle ajouté. En septembre 2021, Maroney, Biles et Nichols avaient fustigé devant une commission du Sénat l'inaction des autorités sportives et policières face aux accusations contre Larry Nassar.

Le FBI n'a pas fait de commentaire, rappelant le témoignage du directeur du FBI, Christopher Wray, devant la commission sénatoriale l'année dernière. Il avait alors présenté ses excuses aux victimes du médecin, admettant que "les erreurs fondamentales commises en 2015 et 2016 n'auraient jamais dû l'être".

(Avec AFP)

