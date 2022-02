Une nouvelle qui réjouira les fans de Simone Biles. La quadruple championne olympique de gymnastique a annoncé s’être officiellement engagée avec le joueur de football américain Jonathan Owens, moins de deux ans après avoir rendu publique leur relation. Cet heureux événement, arrivé au lendemain de la Saint-Valentin, a été divulgué par la gymnaste elle-même via une publication sur son compte Twitter : "Je me suis réveillée fiancée. J’ai hâte de passer l’éternité avec toi, tu es tout ce dont j’ai rêvé et plus encore. Marions-nous !", a-t-elle écrit en légende d’une série de photos immortalisant la nouvelle.

Le joueur des Houston Texans s’est empressé de commenter la publication de sa fiancée : "Prêt à être avec toi pour toujours". Les deux sportifs américains se montrent régulièrement lors de leurs compétitions respectives, et ce fut notamment le cas lorsque Simone Biles a souffert du syndrome du "twisties" lors des Jeux Olympiques de Tokyo. "Il est toujours présent pour s’assurer que je reste en bonne santé et que je suive ma thérapie. Jonathan agit parfaitement avec moi car il sait exactement le processus en étant un athlète de haut niveau", avait-elle déclaré en 2020. La date de leur mariage n’a pas encore été divulguée.

