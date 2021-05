Gymnastique

Technique révolutionnaire, ruée vers l'or : Comment Biles est devenue la référence moderne

TOKYO 2020 - Elle sera l'une des stars des Jeux olympiques qui auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Reine de sa discipline, Simone Biles a complètement bouleversé les codes de la gymnastique artistique. Pour revivre son parcours et découvrir comment elle a atteint ce niveau, rendez-vous ce mardi à 18h30 sur Eurosport 2 avec le programme "Head to Head : Nadia Comaneci vs. Simon Biles".

00:02:08, il y a une heure