49 victoires et 1 nul en 50 matches à domicile : le PSG égale le record du grand Montpellier

Invincible. Le Paris Saint-Germain a conservé un bilan impeccable dans le Championnat de France en remportant sa sixième victoire en six journées face à Chambéry, 32-29 jeudi à Coubertin, où il reste invaincu depuis 50 matchs toutes compétitions confondues, un record.

Le PSG n'a plus connu la défaite devant son public depuis un match de championnat le 8 juin 2017 face à Nantes. Depuis, il a gagné 49 fois et fait 1 fois match nul en 29 rencontres de Starligue, 17 de Ligue des champions, 3 de Coupe de la Ligue et 1 de Coupe de France. Il égale ainsi le record établi par Montpellier entre février 2001 et novembre 2003 et pourrait le battre dès dimanche lors de la réception des Slovènes de Celje en Ligue des champions.

Le PSG Toujours sans Hansen et Sagosen

Au classement du Championnat, Paris est en tête avec deux points d'avance sur Aix et Nantes et trois sur Montpellier après leur difficile succès sur Chambéry. Les Parisiens, toujours privés sur blessure du Danois Mikkel Hansen et du Norvégien Sander Sagosen, ont creusé un écart de six buts (22-16) au début de la deuxième période, mais Chambéry a réussi à relancer le suspense en revenant à un but à dix minutes de la fin (26-25).

"On est à +6 et on a l'impression que le match est plié, mais ils nous poussent dans nos retranchements. On puise dans notre énergie alors qu'on aurait pu faire différemment", a regretté le gardien du PSG Vincent Gérard. Le Suédois Kim Ekdahl du Rietz a été le plus gros marqueur parisien avec huit buts devant le jeune ailier Dylan Nahi (six buts).

Avec cette quatrième défaite en six matchs, Chambéry reste englué au fond du classement (11e sur 14), mais le jeu montré à Coubertin peut lui permettre d'espérer une remontée rapide. Le club savoyard avait réussi une excellente saison 2018-2019 en remportant la Coupe de France et en prenant la troisième place du Championnat.