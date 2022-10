C'est un coup dur pour Aymeric Minne qui aurait pu rêver jouer ses premiers Mondiaux avec les Bleus. Le natif de Melun, âgé de 25 ans et sélectionné pour la première fois en mai 2021, s'est blessé le 5 octobre en Ligue des champions contre Celje (35-24). Il n'a donc pas pu participer au rassemblement de l'Equipe de France pour jouer les matches de qualification à L'Euro 2024, comme ce jeudi soir (victoire 35-18 contre la Lettonie).

Ad

Il a passé jeudi des "examens complémentaires" qui ont "révélé la nécessité d'une intervention chirurgicale immédiate" a indiqué le H. Il ratera évidemment les Mondiaux 2023 organisés en Suède et en Pologne du 11 au 19 janvier. Minne manquera aux Bleus et au club nantais, dont la pleine forme tient aussi de son demi-centre, en tête de la Starligue avec cinq victoires en cinq matches et vainqueur de trois de ses quatre premières rencontres de Ligue des champions. Face aux Norvégiens d'Elverum le 29 septembre dernier, Aymeric Minne s'était distingué pour avoir inscrit sept buts pour 100% de réussite.

Handball Les Bleus parfaitement lancés dans les éliminatoires de l'Euro 2024 IL Y A 12 HEURES

Ligue des champions Kung-fu et tirs improbables... Le top 5 des buts de la 4e journée 11/10/2022 À 18:38