Après la large victoire de la Suède, la France ne doit pas perdre pour voir les demies

La France doit faire au moins match nul contre la Serbie (21h00) pour aller en demi-finale de l'Euro féminin de handball à la suite de la victoire de la Suède sur la Russie 39 à 30, mercredi à Nantes. Si elles s'inclinent, les Bleues seront devancées par les Suédoises, soit à la différence de buts générale si elles perdent de plus d'un but, soit au nombre total de buts marqués si elles perdent avec un but d'écart.

Il existe bien un cas de figure, tout théorique, dans lequel la France passera en perdant contre la Serbie d'un but, si elle en marque elle-même au moins... 42.

Le Monténégro avait lui perdu toute chance de qualification en s'inclinant devant le Danemark 24 à 23 dans l'après-midi. La Russie était sûre de terminer à la première place du groupe avant la dernière journée de poule.