France-Pays-Bas: les Bleues touchent leur "rêve de Bercy"

Les Bleues ont atteint leur premier objectif : les demi-finales et leur écrin, Bercy. "C'était important de venir à Bercy. Ca aurait été un échec de ne pas y être. On savoure ce moment. L'arrivée à Paris, c'est notre cadeau et on veut en profiter. Pour beaucoup d'entre nous, ça peut être un moment marquant de notre carrière. On ne sait pas quand aura lieu le prochain grand événement en France. Mais notre rêve c'est de gagner ici", dit la capitaine Siraba Dembélé.

L'ailière de Toulon-Saint-Cyr, l'une des anciennes du groupe à 32 ans, espère "une ambiance de folie". "Beaucoup de bruit, à ne plus pouvoir s'entendre. Mais pour le moment on ne peut que se l'imaginer", ajoute l'ailière. En attendant, les Bleues se sont "coupées de l'extérieur". La capitaine et l'entraîneur Olivier Krumbholz ont été les seuls à s'exprimer devant les médias jeudi. "On entend beaucoup de bêtises, des gens qui nous voient déjà gagner, d'autres qui sont un peu plus pessimistes", dit Siraba Dembélé.

La joie des Bleues après leur victoire contre la Slovénie avec le public lors de l'Euro de hand fémininGetty Images

Épargnées par les blessures, les championnes du monde arrivent à Paris en grande forme physique malgré six matchs à Nancy et à Nantes dont aucun n'a pu être escamoté. "D'habitude, en fin de compétition, c'est dur quand tu te lèves le matin. Là on se dit qu'on a encore l'énergie pour y aller. Mais il va falloir la canaliser quand même", souligne l'ailière.

Bien dans la tête et dans les jambes

Le moral aussi est au beau fixe avant d'affronter un adversaire qu'elles ont souvent croisé. C'est en battant la France en quarts de finale du Mondial 2015 que les Néerlandaises avaient fait irruption sur le devant de la scène. Les Françaises ont pris une revanche éclatante l'année suivante en demi-finales des Jeux de Rio. Parvenues dans le dernier carré des cinq dernières grandes compétitions, mais toujours à la recherche d'un titre, les Néerlandaises n'étaient pas forcément attendues aussi loin à l'Euro, en raison de l'absence de leurs pivots Yvette Broch, qui a mis sa carrière entre parenthèses, et Danick Snelder, blessée.

Les Bleues fêtent leur victoire contre la Slovénie avec le public lors de l'Euro de hand fémininGetty Images

"C'est une équipe très surprenante. Je pensais que sans les pivots elles n'allaient pas y arriver. Mais elles réussissent quand même à rester compétitives et à produire du beau jeu", reconnaît Siraba Dembélé. "Quand il y a des absences de joueuses majeures, d'autres filles se révèlent en prenant leurs responsabilités. On est doublement vigilante par rapport à ça. On a l'impression qu'on les connaît, mais ce n'est pas vraiment l'équipe qu'on à l'habitude de rencontrer". Les Néerlandaises ont subi un autre coup dur pendant le tournoi, la blessure de leur maîtresse à jouer Nicke Groot, qui n'a pas disputé les trois derniers matchs et reste incertaine pour la demi-finale. "C'est un élément important. Je préfèrerais qu'elle ne soit pas là, c'est clair et net", avoue Dembélé.