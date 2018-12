Hand/Euro-2018 dames - Le Danemark trébuche et attend la France jeudi pour le début du 2e tour

Tout le monde voyait les Danoises, victorieuses de leurs deux premières rencontres, finir en tête du groupe A, mais les Serbes ont créé une surprise qui fait bien les affaires des Bleues. Dans la course aux demi-finales, avec deux points, elles ne sont en retard que sur les Russes (4) mais partent à égalité avec les Danoises, les Suédoises et les Serbes (2).

Katarina Krpez et Andrea Lekic ont été les deux meilleures buteuses pour la Serbie, qui a fait la course en tête du début à la fin.

Les Russes ont perdu contre la Slovénie leur dernier match à Nancy, 29 à 27, mais l'enjeu était nul, seuls les résultats entre équipes qualifiées comptant pour le deuxième tour. Or les Slovènes étaient déjà éliminées et les Russes certaines de partir à Nantes avec les quatre points de leurs succès sur la France et le Monténégro. La joueuse de Brest Ana Gros en a profité pour quitter le tournoi en beauté en marquant 12 buts.

Les Suédoises ont souffert pour arracher à la Pologne une victoire 23 à 22 qui les maintient dans la course aux demi-finales. La Suède menait de quatre buts à un quart d'heure de la fin mais c'est fait rejoindre en l'espace de quatre minutes (17-17). C'est l'ailière Jamina Roberts qui a eu le dernier mot.

Les derniers matches des groupe C et D auront lieu mercredi à Montbéliard et à Brest, avec notamment un Norvège-Roumanie que les Scandinaves, doubles tenantes du titre, doivent absolument gagner pour rejoindre Nancy avec deux points, après leur faux pas initial contre l'Allemagne.