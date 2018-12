Krumbholz : "Ça fait trois matches qu'on met la pression"

Après la belle victoire française lors de l'Euro face aux Danoises (29-23), le sélectionneur tricolore et plusieurs de ses joueuses sont revenus sur ce match-étalon, qui annonce le meilleur pour la suite.

Olivier Krumbholz (sélectionneur français) : "On a fait une bonne défense, derrière une bonne gardienne, et en attaque, ça se met bien en place. Grâce Zaadi et Estelle Nzé-Minko ont pris leurs responsabilités. Ca fait trois matchs qu'on met la pression et qu'on domine."

Amandine Leynaud (gardienne) : "Je me sens bien, mais c'est grâce à mes copines. Nous sommes liées, une gardienne n'est rien sans sa défense. Quand tu les vois se battre comme ça derrière, tu te dis : ce ballon-là je vais l'avoir."

Camille Ayglon (arrière) : "C'est un luxe de pouvoir faire tourner l'équipe et d'économiser des forces. Sur la fin, ça pourra faire la différence par rapport aux équipes qui tirent toujours sur les mêmes."