La France qualifiée pour les demi-finales après son succès contre la Serbie (38-28)

Les Bleues sont en demi-finale de leur Euro ! Portées par Nze Minko, Houette et une très bonne Laura Glauser dans les buts, les Françaises ont battu la Serbie mercredi à Nantes (38-28) et rallient le dernier carré de la compétition. Jamais en danger, les Françaises ont accéléré avant et après la pause pour se mettre à l'abri. Elles ont rendez-vous vendredi face aux Pays-Bas, qui ont battu l'Allemagne, pour une place en finale.

