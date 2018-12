La Norvège, tenante du titre, surprise d'entrée par l'Allemagne

Après Bleues, la Norvège. Comme la France, championne du monde, le finaliste du Mondial 2017 a perdu d'emblée au championnat d'Europe en s'inclinant devant l'Allemagne (33-32). Mais autant la défaite des Bleues face aux championnes olympiques russes (26-23 jeudi) était envisageable, autant celle des Norvégiennes est une sensation.L'Allemagne n'a pas fini dans le dernier carré d'une grande compétition depuis dix ans et présente une équipe en reconstruction après être passée à côté du Mondial organisé chez elle l'an passé.

Serré de bout en bout, le match s'est joué sur deux actions dans les derniers instants, un but à 9 mètres de l'Allemande Emily Bolk à 23 secondes de la fin, puis un arrêt décisif de la gardienne Isabell Roch juste avant la sirène. Bolk a fini meilleure buteuse de son équipe à égalité avec Inna Grossmann avec 5 buts. Stine Oftedal a marqué 7 fois pour la Norvège. Les Scandinaves, à la recherche d'un huitième titre européen sans leur star Nora Mörk, blessée, n'ont déjà plus le droit à l'erreur dans ce groupe D, où jouent aussi la Roumanie et la République tchèque.

Dans le groupe C à Montbéliard, les Néerlandaises, autres prétendantes au titre, ont fait la différence en fin de match contre la Hongrie 28 à 25 après avoir été longtemps accrochées. Le score était de 22-22 à dix minutes du terme. Lois Abbingh et Kelly Dulfer ont été les deux meilleures buteuses des Pays-Bas avec cinq buts chacune. Les Néerlandaises sont montées sur le podium des quatre dernières compétitions internationales mais n'ont pas encore remporté l'or. Dans cette poule l'Espagne affrontait la Croatie en fin d'après-midi.