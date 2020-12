Un pas vers la demi-finale. L’Equipe de France a concèdé le match nul contre la Russie (28-28) mais garde son destin entre les mains. Pourtant, on a longtemps cru au contraire. En première période, les Françaises ont été nettement dominées par les Russes, rentrant alors au vestiaire avec un retard de trois buts (19-16). En seconde période, avec beaucoup plus de caractère, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont été plus solides défensivement, ont encaissé "seulement" neuf buts et ont même pris l’avantage au score. Mais à douze secondes de la fin, la Russie inscrit le dernier but du match, synonyme de match nul. Un match nul satisfaisant puisque l’Equipe de France sera qualifiée pour les demi-finales en cas de succès lors du prochain match contre la Suède, mardi prochain.