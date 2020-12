Des débuts en Seine-Saint-Denis

Elle a beau n’avoir que 27 ans, Grâce Zaadi a déjà bien roulé sa bosse. Née à Courcouronnes, elle a découvert le handball à Villepinte de 2003 à 2009. Passée l’espace d’une saison sous les couleurs d’Issy-les-Moulineaux, le prestigieux club de Metz la repère et elle intègre son centre de formation en 2010, marquant même son premier but dans l’élite du handball français à l’automne de cette même année à seulement 17 printemps. La suite ? Une ascension fulgurante.

Championnat d'Europe (F) La profondeur de banc, atout principal des Bleues dans leur quête de titre IL Y A UN JOUR

Régulièrement titulaire à partir de 2012 et l’arrivée sur le banc messin de Sandor Rac qui lui fait confiance, elle s’affirme à son poste de demi-centre. A 20 ans, elle connaît sa première sélection en équipe de France et participe même aux championnats du monde 2013. Lancée, elle accumule les succès avec le Metz Handball pour lequel elle joue jusqu’à cette année avant de s’envoler l’été dernier pour Rostov, géant russe du handball européen. Ses adieux lorrains ont été gâchés par le coronavirus qui a interrompu sa dernière saison en mars. "Dans ces conditions, ça a été très difficile pour moi de partir de Metz. J'aurais aimé finir sur une belle note, aller titiller des équipes au Final 4 (demi-finales de la Ligue des champions, NDLR)", a-t-elle souligné.

Grâce Zaadi Deuni Crédit: Getty Images

"Queen G" chez les Bleues

Timide à ses débuts, Grâce Zaadi s’est petit à petit fait sa place en équipe de France, un groupe tricolore qu’elle côtoie depuis 7 ans désormais. Comme à Metz, elle s’y est imposée progressivement pour devenir la cheffe d’orchestre du secteur offensif tricolore. Elle a d’abord appris beaucoup des "anciennes" Siraba Dembélé – qui lui a d’ailleurs conseillé de rejoindre Rostov après y avoir elle-même joué de 2016 à 2018 – Alexandra Lacrabère et autres Allison Pineau (absente pour cet Euro à cause d’une fracture du nez).

C’est lors du championnat du monde 2017 remporté par les tricolores qu’elle a définitivement changé de statut. Sacrée meilleure demi-centre du tournoi, elle a pris le relais de ses aînées. Surnommée "Queen G" (en référence à la chanteuse Beyoncé, "Queen B"), elle a naturellement endossé le statut de patronne dans le vestiaire également. A son tour, avec bienveillance et exigence, elle transmet son expérience aux nouvelles venues. Elle a ainsi pris sous son aile à Metz d’abord, puis en équipe de France les jeunes Méline Nocandy et Orlane Kanor.

Un palmarès impressionnant

Sur la scène nationale en club, Grâce Zaadi a tout gagné avec le Metz Handball. Championne de France à sept reprises (2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019), elle a aussi remporté pas moins de quatre Coupes de France (2013, 2015, 2017 et 2019) et deux Coupes de la Ligue (2011 et 2014). Mais elle a connu moins de succès sur la scène européenne. C’est avec l’objectif de s’ajouter la Ligue des champions à son palmarès qu’elle a rejoint Rostov cet été. Totalement acclimatée depuis deux mois, elle a déjà glané deux nouveaux trophées : la Coupe de Russie et la Supercoupe de Russie.

A ceci, il faut évidemment ajouter ses succès en équipe de France. Championne du monde et d’Europe, respectivement en 2017 et 2018, Zaadi compte également une médaille de bronze à l’Euro 2016. Elle a surtout conquis avec ses coéquipières l’argent olympique à Rio, ce qui lui a valu d’être décorée : comme toutes les autres joueuses, elle est devenue Chevalier de l’Ordre national du mérite le 30 novembre 2016. Mais à Tokyo cet été, c’est bien l’or qu’elle visera, le seul titre international qui lui manque.

1 172 passes, 493 minutes de jeu... les stats d'une taulière sur cet Euro

Pour comprendre l’importance de Grâce Zaadi en équipe de France sur ce championnat d’Europe, un petit coup d’œil à ses statistiques individuelles avant la finale dimanche s’impose. Joueuse la plus utilisée par Olivier Krumbholz, elle a passé quasiment 5 heures sur le terrain en tout (4h53 exactement, près de 43 minutes par match en moyenne) en 7 rencontres, soit un peu plus d’une demi-heure de plus que la patronne du secteur défensif Béatrice Edwige, la 2e Bleue qui a le plus joué.

Troisième meilleure marqueuse de l’équipe avec 19 buts (derrière Alexandra Lacrabère 29 et Estelle Nze Minko 25), Zaadi est celle qui a donné le plus de passes décisives à ses coéquipières (16). A la création du jeu d’attaque des Bleues, elle reçoit et distribue tous les ballons. Elle est d’ailleurs celle qui a fait le plus de passes jusqu’ici dans cette compétition (1172). En défense aussi, elle donne de sa personne. Avec 4 contres, elle est la deuxième Française dans ce secteur derrière Edwige (8) : brillante dans le jeu, elle ne ménage pas sa peine par ailleurs et s'inscrit totalement dans le projet collectif.

Grace Zaadi Deuna lors du match opposant la France au Danemark à l'Euro, le 8 décembre 2020 Crédit: Getty Images

Future kiné ?

Avant de devenir l’incontournable pierre angulaire des Bleues, Grâce Zaadi menait de front des études de kinésithérapeute en Lorraine. Si elle les a temporairement interrompues en raison de sa carrière sportive, elle compte les reprendre une fois sa vie de sportive de haut niveau terminée. Enfin, elle s’engage aussi en dehors des terrains : à l’image d’un autre meneur de jeu mais dans le football, Zinedine Zidane, elle est marraine de l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies.

Championnat d'Europe (F) Les Bleues foncent en finale HIER À 18:31