La surprise jusqu'au bout. Les handballeuses croates, novices dans le dernier carré d'un grand championnat, ont battu le Danemark 25 à 19 et ont pris la 3e place de l'Euro-2020, dimanche à Herning (Danemark). Les pivots croates Katarina Jezic et Ana Debelic, respectivement auteures de cinq et quatre buts, ont fait la différence en fin de seconde période, alors que la gardienne Tea Pijevic a une nouvelle fois sorti un grand match avec 15 arrêts (44%).