A une marche de la finale, attention à ne pas trébucher. Sur le papier, les Françaises, championnes d'Europe en titre (2018), sont largement favorites de leur demi-finale contre la Croatie vendredi. Elles sont portées par leur expérience internationale récente - cinquième demi-finale sur les six derniers championnats - sans commune mesure avec celle de la Croatie, novice à ce stade d'une grande compétition. Mais elles ne le sont que sur le papier. Et " depuis une dizaine de jours, le papier a brûlé ", glisse avec le sourire le sélectionneur Olivier Krumbholz, en référence au parcours impressionnant des Croates à l'Euro-2020.

Ces dernières n'ont connu qu'une seule défaite contre les Norvégiennes et surtout cinq succès notamment contre des nations fortes comme les Pays-Bas, champions du monde en titre (2019), ou l'Allemagne. " Ça fait longtemps que l'on n'a pas affronté ce style de jeu, donc il va falloir être patient dans ce genre de match. Pouvoir attendre le bon moment pour passer devant et creuser l'écart ", espère la gardienne de l'équipe de France Amandine Leynaud (34 ans), méfiante face à la très grande arrière gauche croate Camila Micijevic (1,94 m).

"C'est une équipe qui va craquer à un moment ou à un autre. Quand ? J'espère le plus vite possible", ajoute Olivier Krumbholz, qui aborde ce match avec le plus grand respect pour la Croatie. "Il faut regarder l'adversaire en toute honnêteté et en toute franchise. On ne va pas commencer ni à les surestimer, ni à les sous-estimer." De leur côté, les Bleues ont également traversé sans encombres les premiers obstacles vers le dernier carré, qu'elles atteignent pour la première fois invaincues, avec le sentiment d'une montée en puissance, et un groupe de seize joueuses toutes capables d'apporter leur pierre à l'édifice.