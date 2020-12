"Ça fait des années que je le dis, ce n'est pas très modeste, mais je pense que la France a la meilleure défense et le meilleur potentiel défensif." Olivier Krumbholz sait de quoi il parle. Et de citer en exemples les deux finales disputées au Mondial-2017 en Allemagne contre la Norvège (23-21) et à l'Euro-2018 à domicile contre la Russie (24-21). "C'est le point fort de l'équipe de France, on est tout près de notre tout meilleur niveau", a apprécié le sélectionneur des Bleues à plusieurs reprises depuis le début de l'aventure danoise à Herning.

Vendredi en début de soirée, les Françaises affronteront la surprenante équipe de Croatie pour une place en finale de l'Euro-2020 et devront une nouvelle fois appliquer la philosophie prônée par leur coach : "Mettre de l'ordre dans notre défense pour mettre le désordre dans l'attaque adverse". C'est probablement contre le Danemark, lors du dernier match du premier tour, que cela a le mieux fonctionné : seulement 20 buts encaissés en l'espace de 60 minutes (victoire 23-20), avec une alternance de systèmes, entre les six joueuses de champ alignées (0-6) et une joueuse plus avancée pour tenter les interceptions (1-5).

Béatrice Edwige lors de l'Euro 2020 de handball féminin Crédit: Getty Images

Edwige, patronne d'un secteur défensif aux multiples systèmes

"On essaie aussi d'avoir des formes d'adaptation défensive atypiques pour pouvoir poser des problèmes", ajoute le sélectionneur. Les Bleues doivent se passer d'Allison Pineau, fer de lance de la défense française. Victime d'une double fracture avec dislocation du nez, elle est absente pour la première fois en équipe de France dans un grand championnat depuis quatorze ans. "On a utilisé Grâce (Zaadi), ce que l'on ne faisait pas par le passé. Et Grâce, par sa lecture du jeu est capable d'anticiper pas mal d'actions, les passes vers le pivot", notamment s'est réjoui le technicien mosellan.

Le duo des anciennes Messines Zaadi, partie cet été à Rostov, et Béatrice Edwige, dans le meilleur club au monde à Györ en Hongrie depuis 2019, fait ainsi des merveilles. Et "Béa" s'est imposée comme la patronne du secteur défensif, laissant la plupart des phases offensives à l'autre pivot de l'équipe, la jeune Pauletta Foppa. "Les adversaires ne s'attendent pas à ce que l'on soit autant capables d'élargir notre défense et de la refermer si vite. Il y a des actions qui ont été assez frappantes sur beaucoup de nos matches, où on a réussi à recouper ou intercepter des ballons sur les pivots", note avec satisfaction Edwige.

La défense française contre la Suède lors de l'Euro 2020 de handball féminin Crédit: Getty Images

31 interceptions et un état d'esprit collectif irréprochable

Sur les quatre équipes encore en lice à l'Euro-2020, les Françaises affichent ainsi 31 interceptions, le meilleur total avec la Norvège. Un travail minutieux d'analyse vidéo, dans lequel Béatrice Edwige excelle et passe des heures et des heures, permet d'aboutir à une muraille extrêmement redoutable. "Je vois le travail énorme qu'elle fait. Elle est capable de s'adapter, de travailler avec plusieurs joueuses autour d'elle, avec des filles qui ont des points forts différents", loue Amandine Leynaud, gardienne de but des Françaises.

Aux côtés de la patronne, la défense dispose également de ses "artistes", comme le souligne Krumbholz. Estelle Nze Minko, notamment en position avancée, met constamment une pression sur les adversaires, et les jeunes Océane Sercien Ugolin, Méline Nocandy ou Orlane Kanor ne sont pas en reste. "Ce n'est pas lié à une joueuse, mais à une envie de travailler ensemble. Cette défense fait peur à pas mal de monde, c'est sûr", estime l'ancienne gardienne de but des Bleues, Valérie Nicolas.

Cette pression oblige à une forte débauche d'énergie. "On parle de nos qualités physiques offensives, mais elles nous servent aussi énormément en défense. On est très mobiles, autant vers l'avant que lorsqu'il faut revenir dans le bloc", apprécie Edwige. De quoi museler les Croates vendredi soir ? C'est en tout cas l'objectif affiché.

