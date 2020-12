"On les a pris à la gorge, on n’a rien lâché" . Olivier Krumbholz a parfaitement résumé le match de ses joueuses. L'Equipe de France n'a laissé aucune chance à la Croatie (30-19), qui jouait sa première demi-finale de compétition internationale de son histoire, vendredi. Solides défensivement, les Bleues n'ont laissé que très peu d'angle de tir aux Croates, et notamment à Micijevic. La bonne gardienne Pijevic, elle, n'a rien pu faire face aux montées de balle rapides et aux tirs puissants français. Les Tricolores ont réalisé un match plein avant sa finale, dimanche, contre le Danemark ou la Norvège.

Au retour de la pause, les Croates ont quelque peu relevé la tête… en vain. La deuxième période a été un peu plus serrée mais l'Equipe de France n'a pas lâché son objectif : la finale. Après un retour à 7 buts des Croates, Olivier Krumbholz a demandé un temps mort (35e) pour remobiliser sa troupe. Ses joueuses, sérieuses, ont mis en place ses indications et ont mieux défendu, ont mieux remontées les ballons et ont mieux exploité les attaques via les ailes. Les bonnes entrées de Sercien-Ugolin (2 buts) et Darleux (8 arrêts) ont profité à l'équipe. Comme un symbole, en toute fin de match, Dembélé-Pavlovic, la capitaine, a marqué le 30ème but. Les Bleues ont obtenu leur ticket pour la finale et avec la manière (30-19).