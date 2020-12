Les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas pour les Néerlandaises. Championnes du monde il y a tout juste un an, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade, sélectionneur français des Pays-Bas, sont d'ores et déjà éliminé de l'Euro danois malgré leur victoire sur le fil face à l'Allemagne lundi (28-27). Elles avaient mal débuté le tournoi par deux défaites au premier tour contre la Croatie (27-25) et la Serbie (29-25), et n'avaient rien pu faire contre la machine norvégienne (32-25) au tour principal.