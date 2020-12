La France remporte la petite finale face au Danemark. Pour leur premier gros rendez-vous, les Bleues ont répondu présent. Après une première période serrée (12-11), la France a fait preuve d’autorité en seconde et a fini par gérer son avance. Solides défensivement et efficaces offensivement, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont fait un match plein. Une performance prometteuse pour la suite de la compétition. Grâce à ce succès dans ce choc, elles terminent premières du Groupe A et se présentent au tour principal avec quatre points.