Les Bleues enchaînent. Après son sans faute lors du tour préliminaire, la France a remporté son premier match de tour principal face à l’Espagne (26-25). Après une première période bien maîtrisée, les joueuses d’Olivier Krumbholz se sont fait peur en seconde avec un dernier quart d’heure crispant. Heureusement, les championnes d’Europe en titre ont pu compter sur les parades d’Amandine Leynaud et les tirs fulgurants d’Alexandra Lacrabère. "Avec un tel trou d’air, l’important c’est la victoire", a détaillé Olivier Krumbholz à l’issue de la rencontre. Un succès important, en effet, qui rapproche les Françaises des demi-finales avec six points. Elles affronteront la Russie (6 pts), ce vendredi, à 18h15, pour ce qui ressemble à une "finale" pour une place en demi-finale.

Un dangereux trou d’air

Dès le début du match, l’équipe de France montré un joli visage. Dans la lignée des matches face à la Slovénie et le Danemark, les Bleues ont été sérieuses en défense et très précises en attaque. A partir de la 23ème minute, elles ont réalisé une belle série de quatre buts, portant l’écart à +6. Un écart conservé jusqu’à la mi-temps (16-10). Avec 16 buts, 70% au tir et 5 arrêts d’Amandine Leynaud à la pause, les joueuses d’Olivier Krumbholz proposaient une copie quasi-parfaite.

Au retour du vestiaire, les Françaises ont repris la rencontre sur les mêmes bases que lors de la première période. Mais dans les vingt dernières minutes, les championnes d’Europe ont traversé un trou d’air. Les Espagnoles, menées par une Carmen Martin en feu, en ont profité et ont enchaîné six buts, réduisant l’écart à +1 à la 50ème minute. Le dernier quart d’heure a été crispant, mais avec une Amandine Leynaud infaillible et une Alexandra Lacrabère revancharde, l’équipe de France a finalement géré sa fin de match et a réussi à conserver sa victoire.

Leynaud et Lacrabère irréprochables

A l’issue du match, elle était surprise lorsqu’elle a été appelée pour recevoir le titre de meilleure joueuse de la rencontre. Pourtant, Alexandra Lacrabère ne l’a pas démérité. Avec cinq buts et un bon 71% au tir, la Paloise a surtout été une vraie meneuse pour les Bleues lorsqu’elles étaient dans le dur. Après la remontée express au score des Espagnoles, l’arrière de 33 ans s’est démenée et a inscrit deux buts coup sur coup, donnant de l’air à ses coéquipières avant une fin de match serrée. Amandine Leynaud aurait également pu recevoir le titre. Avec 8 arrêts et un jet de 7 mètres stoppé décisif de Martin à la 53ème minute, la gardienne de Györ, a une nouvelle fois sauvé les siennes.

Les joueuses d’Olivier Krumbholz n’ont même pas 24 heures pour récupérer avant d’affronter les Russes, autre favori du Groupe I. Avec toutes deux six points, la France et la Russie jouent, ce vendredi, à 18h15, une "finale" pour la demi-finale. Les joueuses de Martin Cedres se sont également imposées, plus tôt dans la journée, 24-23 face au Montenegro. Exactement le même score que l’Equipe de France lors du tour préliminaire.

