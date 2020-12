"C'est un podium quand même joyeux parce que plus les heures vont avancer, plus on va réussir à savourer cette belle médaille d'argent, a confié Estelle Nze Minko à l’issue de la rencontre. Ça va prendre un petit peu de temps." Les regrets prennent toujours du temps à s’envoler. Et des regrets, l’Equipe de France peut en avoir. Après un début de match tonitruant, les joueuses d’Olivier Krumbholz avaient rapidement pris les commandes de cette finale d’Euro 2020. Après huit minutes de jeu, les Françaises menaient 4-2 et semblaient bien en place. Agressives en défense, elles ne laissaient que très peu de solutions aux Norvégiennes. Puis Grace Zaadi a écopé de deux sanctions de deux minutes à la 9ème minute et à la 12ème minute. Et c'est toute la rencontre qui a basculé.