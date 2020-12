Olivier Krumbholz, vous étiez agacé en fin de rencontre. Que s'est-il passé ?

O.K. : "On a rencontré deux problèmes. Le premier, dont on a déjà parlé, c'est la programmation des matches. Il y a eu une blessée grave, il n'y a pas de respect pour les joueuses et c'est dramatique. Le second problème, c'est l'arbitrage. Ils sont en difficulté sur quasiment tous les matches depuis le début de la compétition. Là aussi, je pense que ce n'est pas grave pour l'EHF (Fédération européenne de handball) puisque les joueuses ne sont pas importantes et que l'équité dans le sport n'est pas importante non plus pour l'EHF."

Laura Flippes s'est blessée. Pensez-vous que c'est lié à l'enchaînement imposé par l'EHF de jouer deux matches en 24 heures ?

O.K. : "Vous avez le principe de précaution. On l'applique depuis un an en France, avec des contraintes énormes pour tous les Français. On a 16 Françaises qui viennent ici, à qui on impose toute la journée des contraintes énormes et que l'on fait jouer deux fois en 24 heures. Où est la logique ? Franchement, de qui on se moque, de qui on se moque ?"

J'espère que le monde du handball va bouger

Vous en voulez à l'EHF qui n'a pas décalé la rencontre à dimanche, pour éviter un enchaînement de deux matches en 24 heures ?

O.K. : "Il y avait plein de solutions. On a été constructif, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'est irrespectueux et dangereux pour les joueuses. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le monde du handball va bouger. Il ne faut pas oublier que, si ce sont les ligaments croisés, Laura Flippes ne fera pas les Jeux olympiques, ne fera pas la Coupe d'Europe, ne va pas jouer pendant six mois pour son club et ne va pas jouer la qualification pour le Championnat du monde si on joue la qualification. Mais ça n'a pas l'air d'être important. Ça a l'air d'être important que pour nous, les équipes. A la fin de cette compétition, il faut que l'on se réunisse tous, toutes les fédérations, avec le Danemark j'espère, pour dire stop. C'est inadmissible. Inadmissible."

